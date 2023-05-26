جمارك مطار القاهرة تضبط 5 محاولات تهريب أقراص مخدرة

تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط 5 محاولات تهرب جمركى لكمية من المواد المخدرة وعدد من شاشات الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة فتحي فوزي مدير الإدارة بالانابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة بواسطة المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة بتكليف أحمد السيد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥٨ شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة باجمالي ٥٦٢ قرص و ٣ زجاجات بداخلهم سائل لنفس المخدر.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة بالانابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الصين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من هانزو استوقف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية فى راكبة أجنبية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام إبراهيم عامر مدير الحركة بتكليف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية كبيرة من شاشات التليفون المحمول.

وقام احمد ابو بكر مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من الدكتور مؤمن حسن ومحمد فتح الله والمهندسة روفيدة احمد علي مآمير الجمرك في وجود كل من طارق فرج و رمضان الشرقاوي من إدارة الامن الجمركي وذلك لجرد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 222 شاشة.

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الثالثة برئاسة رضا أبوالعزم مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط 6 سجائر إلكترونية بهم زيت الماريجوانا بوزن 195 جراما وبرطمان به 1000 جرام من نبات الماريجوانا ايضا بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من أمريكا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نيويورك ، تم الضبط بواسطة كل من خالد رمضان مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة.

وكانت المحاولة الرابعة فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد علي السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط ٤٥ شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي 425 بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من أسبانيا علي رحلة الخطوط مصر للطيران القادمة من برشلونة، تم الضبط بواسطة كل من السيد احمد موسي مأمور الجمرك و توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

وكانت المحاولة الخامسة والأخيرة فى الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات حيث تم ضبط ١٢ جهاز و تانك وزجاجة بهم زيت الماريجوانا المخدر بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من أمريكا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نيويورك .

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي أرقام 122 و123 و124 و 125 و126 لسنة 2023 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.