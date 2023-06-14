جمارك مطار القاهرة تضبط 5 محاولات تهريب لعدد من السيوف والأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة من ضبط 5 محاولات تهريب جمركى لعدد من السيوف والأقراص المخدرة وكمية من كروت الذاكرة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولتان الأولى والثانية كانتا أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إثيوبيا على رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا حيث تم اشتبه حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبين عربيين أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، قام جمال السيد مدير الحركة بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الأول وتفتيشه ذاتيا، وأحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الثاني وتفتيشه ذاتيا بحضور محمد صلاح من إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود 2500 كارت ذاكرة مع الراكب الأول و 3300 كارت ذاكرة مع الراكب الثاني مخبأين داخل جيوبهما.

وقام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف أحمد عادل القط وبسمة حسني وأمل مصطفي وكريم يوسف لجرد وعد وتحريز المضبوطات الخاصة بالراكب الأول، وتكليف عماد صلاح ومحمود عباس وندا سيد وأيمن عصام وعلي محمود لجرد وعد وتحريز المضبوطات الخاصة بالراكب الثاني تحت إشراف جورج الفونس مدير الحركة.

وفى المحاولة الثالثة تم ضبط 51 شريطا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 510 أقراص بحوزة راكب أجنبي من أصل مصرى قادم من فيينا علي رحلة الخطوط النمساوية ، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية وأحمد عبد الواحد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم تحت اشراف جمال السيد.

وفى المحاولة الرابعة تم ضبط 6 سيوف ذات نصل معدني حاد محظور حيازتها بحوزة راكب آسيوى الجنسية قادم من الصين على رحلة الخطوط المصرية القادمة من بكين، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح ومحمود عباس وبسمة حسني مآمير الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة كل من هيثم صلاح و مينا فهيم مأمورا الجمرك تحت إشراف جمال السيد.

وكانت المحاولة الخامسة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط ٤ شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 40 قرصا و4 عبوات بلاستيكية بهم 40 قرص فوار لنفس العقار المخدر بحوزة راكب مصرى قادم من أديس أبابا على رحلة الخطوط الإثيوبية، تم الضبط بواسطة كل من كريم يوسف وأحمد عادل القط مأمورا الجمرك بإشراف جورج الفونس مدير الحركة.

وقرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي أرقام 147 و 148 و 149 و 150 و 151 لسنة 2023.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.