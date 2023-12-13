جمارك مطار القاهرة تضبط 5 محاولات تهرب جمركي لطبنجة وعدد من الأسلحة البيضاء

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية 5 محاضر ضبط جمركي لطبنجة وعدد من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة والنظارات والساعات بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة محمد أحمد حميدة مدير الإدارة وفتحي فوزي نائب المدير حيث تم ضبط مسدس إيطالي عيار 9 مل و 34 قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات بحوزة راكب مصري قادم من بيرجامو علي خطوط طيران العربية، قام بالضبط محمد الديب مأمور اللجنة الجمركية وشيماء علي عبد العزيز مأمور الجمرك في ومن ادارة الفحص بالأشعة البرعي مسلم و هاني مصطفي رئيس القسم وشارك في الضبط كل من أحمد حمدي ويوسف نصر و د. محمد كامل والنوبي شحتو مدير الحركة.

أما المحاولة الثانية فكانت فى الإدارة الأولي برئاسة هاشم مصطفي مدير الإدارة وإبراهيم حسن طلحه نائب المدير حيث تم ضبط ٢٢ نظارة ماركة Ray Ban و41 خاتم وحلق وسلسلة وانسيال و6 ساعات بحوزة راكب مصرى قادم من الرياض علي رحلة خطوط طيران فلاي ناس قام بالضبط أحمد سامي ونهال نجم الدين مأمورى الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد زغلول ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم وشارك في الضبط مصطفي ياسين وطاهر مكي مدير الحركة ونميري عبد الرحمن مدير الحركة .

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الثالثة برئاسة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة وعمرو عبد المنعم نائب المدير حيث تم ضبط ١٠٨ قرص لعقاقير مخدرة بحوزة راكب مصري قادم من إيطاليا علي خطوط طيران اير كايرو ، قام بالضبط محمود صابر مأمور اللجنة و محمد حسن مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد العال و محمد علي موافي رئيس القسم شارك في الضبط إبراهيم مصطفي مأمور الجمرك تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة.

وفى المحضر الرابع وفى نفس الإدارة تم ضبط 6 أسلحة بيضاء ( 4 سكينة و 2 ساطور) أفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 بحوزة راكب مصري قادم من الرياض علي رحلة خطوط طيران النيل، بحوزته ، قام بالضبط محمود صابر واسراء انيس وعلي شعبان مأمورى الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة على محمد محمود ومحمد موافي رئيس القسم وميلاد رسمي مدير الحركة.

وفى المحضر الخامس والأخير تم ضبط سيفين محظور حياتهم بحوزة راكب مصري قادم من بيرجامو علي رحلة خطوط طيران العربية، قام بالضبط محمد إبراهيم شاكر مأمور اللجنة الجمركية و عبد الرحمن حسن محمد مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة عبد الرحمن ناصر صابر و محمد موافي وميلاد رسمي مدير الحركة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط أرقام 75و76و 77 و78 و79 لسنة 2023.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.