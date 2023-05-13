جمارك مطار القاهرة تضبط 4 محاولات تهريب عدد من الأقراص المخدرة والسبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة زكريا حسب الله مدير عام الجمارك، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة والسبائك الذهبية وأكياس بودرة الذهب بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط 2 زجاجة و4 شريط بإجمالي 40 قرصا من عقار الكونترامال المدرج بجداول المخدرات بحوزة راكب مصرى الجنسية قادم من إيطاليا على رحلة طيران خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو .

وقام بالضبط حسام سليمان ومحمد حسنين مأمورى الجمرك وأحمد نبيل مدير الحركة. وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية محمد أحمد حميدة مدير الإدارة الثانية وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار أيضا، حيث تم ضبط 2 زجاجة و٣٥ شريط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بحوزة راكب مصرى الجنسية قادم من إيطاليا على رحلة طيران إير كايرو القادمة من ملبينزا .

وقام بالضبط محمد عدلي الليثي وحسن شرف مأمورى الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركة. وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الرابعة برئاسة عبد العظيم مدير الإدارة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران العربية.

وتم ضبط 5 سبائك وزنها 582 جراما و3 أكياس بودرة ذهب بوزن 1095 جراما أخفاها راكب مصري في جبيرة طبية علي يده و في أماكن حساسة علي جسده.

وقام بالضبط محمود عبد الرؤوف مأمور اللجنة الجمركية ومصطفي محمد فاضل ومحمود إمام وأحمد عبد الله و هشام ماهر و محمد طلعت ومحمد زايد و علي شرقاوي مأمورى الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي بحضور علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي وسامي سليمان وعلاء شحاته مديرى الحركة.

أما المحاولة الرابعة فكانت فى الإدارة الأولى برئاسة هاشم مصطفي مدير الإدارة حيث تم ضبط 3 سبائك ذهبية بوزن 250 جراما أخفاها راكب مصري علي جسده وقام بالضبط عبد القوي عزوز مأمور اللجنة الجمركية وحسام سليمان وأحمد صابر إبراهيم وأماني معوض وإبراهيم مصطفي مأمورى الجمرك وأحمد عاطف مدير الحركة .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي أرقام 30 و31 و32 و33 لسنة 2023 بعد العرض الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الراكبين الاول والثاني للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. مع ملاحظة أن هذه المحاضر كانت قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء.