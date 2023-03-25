جمارك مطار القاهرة تضبط 4 محاولات تهرب لطبنجة وعدد من الطلقات والهواتف

تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لطبنجة وعدد من الطلقات والهواتف المحمولة وكمية من المشغولات الذهبية ومستلزمات طب العظام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 برئاسة أيمن شملول مدير الإدارة بالإنابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من مطار أورلى اشتبه أحمد ياسين محمد مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مجدي عطا مأمور الفحص تلاحظ له وجود كثافات متماثلة بكثرة يشتبه ان تكون هواتف محمولة، قام شريف بركات مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بتكليف محمد حسين عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 61 تليفون محمول موديلات متنوعة، تم تكليف لجنة مكونة من محمود صابر و محمد إبراهيم شاكر مأموري الجمرك بجرد وتحريز المضبوطات .

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالانابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اليمن على رحلة الخطوط اليمنية القادمة من عدن، اشتبه حسن أبو زهرة رئيس قسم تفتيش الركاب المعين فى راكبة تحمل جنسية عربية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أنور علي محمد مأمور الفحص تلاحظ وجود كثافات معدنية في حقيبة يد الراكبة، قام إكرامي أحمد عبد اللاه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بتكليف محمد حسين عبد الوهاب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 14 قطعة متنوعة من المشغولات الذهبية بوزن 800 جرام، ثم تم تكليف أماني معوض مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا فوجدت 200 جرام ترتديها الراكبة تم منحها اياهم كونهم ذهبها الشخصي الذي ترتديه، قام بجرد وتحريز المضبوطات عبد القوي عزوز و إبراهيم حسن و وحسن ابو زهرة تحت اشراف إكرامي أحمد وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها 800 جرام .

قرر الأستاذ زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة مبني رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 10 و 11 لسنة 2023 ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 برئاسة محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالانابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من البحرين على رحلة خطوط طيران الخليج اشتبه محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف منشاوي مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معدنية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف محمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 21031 وحدة من مستلزمات طب وجراحة العظام (مسامير وبونط وشرائح ومفكات) ، قام بالجرد أحمد فتحي ومصطفي حامد ومحمود مصطفي حليس وتامر عبدالله مأموري الجمرك تحت اشراف عمرو عطية وأحمد بسيوني مديرى الحركة.

قرر الأستاذ أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة مبني رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

أما المحاولة الرابعة والأخيرة فكانت فى الادارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فتحي فوزي مدير الإدارة بالإنابة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة حيث تم ضبط سلاح ناري وخزنتين و25 طلقة 9 ملليجرام مغلفة بأفلام اشعة كي لا تظهر علي جهاز الفحص بين طيات الملابس داخل حقيبة يد صغيره خاصة براكب أجنبي الجنسية من أصل مصرى قادم من تركيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من اسطنبول . وقام بالضبط محمد عبد الباقي مدير الحركة وهيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك .

قرر الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 68 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.