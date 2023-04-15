إحباط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وأدوات الدفاع عن النفس والهواتف المحمولة وكمية من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي مدير الإدارة بالانابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت، اشتبه هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة “X-RAY” بمعرفة أحمد شاكر عبد الوهاب مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف مصطفى بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 6 مطاوى ذات نصل حاد و4 “سيلفي ديفينس” و2 صاعق كهرباء وخنجر ذو نصل حاد وعصاة حديدية تنطوي وتنفرد أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم جميعا طبقا للقانون رقم 943 لسنة 1954.

أما المحاولات الأخرى فكانت فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة بالإنابة.

ففى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اليونان على رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا اشتبه هيثم رجب مأمور الجمرك فى راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة “X-RAY” بمعرفة أحمد سيد مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام بدوي علي بدوي مدير الحركة بتكليف وليد حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 265 قرصا من عقار “xanax” و 9 أقراص من عقار آخر مدرجين بجداول المخدرات.

وكانت المحاولة الثالثة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من لندن اشتبه محمود محمد فتحي مأمور الجمرك فى إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة “X-RAY” بمعرفة أحمد سيد و احمد البحيري مأمورى الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة، وقام بدوي علي بدوي مدير الحركة بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من الشرائط والأمبولات الدوائية.

قامت لجنة مشكلة من عيد الله حمدي و هيثم رجب و محمد فتح الله و محمد قنديل و وليد حجاج مأمورى الجمرك بحضور رمضان شرقاوي من إدارة الأمن الجمركي بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 350 شريطا لدواء” cytotec 200 mg” والخاص بالإجهاض وأيضا 75 أمبولا لدواء “prostin vr” .

وكانت المحاولة الرابعة والأخيرة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط مصر للطيران حيث اشتبه عبد الله حمدي مأمور الجمرك بصالة الترانزيت فى راكب مصري أثناء محاولته الخروج من صالة الدولي متجها الي صالة السفر الداخلي، قام بدوي علي بدوي مدير الحركة بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من مستلزمات التليفون المحمول.

وتم تشكيل لجنة من الدكتور مؤمن حسن و هيثم رجب و محمود فتحي ومحمد قنديل و محمد فتح الله لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 22 هاتفا محمولا ماركات متنوعة و 2 آيباد و 19 وحدة أخري من السماعات ومستلزمات التليفون المحمول.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٤ محاضر ضبط جمركي أرقام 89 و90 و91 و92 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.