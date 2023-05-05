جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

تمكّن موظفو الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى حلمي الجندي مدير الإدارة الأولي، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرنسا على رحلة خطوط الطيران الفرنسية القادمة من باريس وفي نفس التوقيت، تم الاشتباه في 3 ركاب يحملون جوازات سفر أجنبية، حيث أنكر الركاب الثلاثة حوزتهم لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبهم تم ضبط 343 عبوة سيجارة إلكترونية ومستلزماتها مع الراكب الأول، و950 عبوة سيجارة إلكترونية ومستلزماتها مع الراكب الثانى، وضبط 544 عبوة سيجارة إلكترونية ومستلزماتها مع الراكب الثالث بإجمالي 1837 عبوة سجائر الكترونية ومستلزماتها للركاب الثلاثة.

وتم ضبط الراكب الأول بواسطة كل من أحمد عبد الرشيد مأمور اللجنة الجمركية، وكل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم من إدارة الفحص بالأشعة، ومصطفى حامد في التفتيش اليدوي تحت إشراف عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة.

بينما تم ضبط الراكب الثاني بواسطة محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية، وعبد الله شحاتة مأمور الجمرك، ومحمد موافي من إدارة الفحص بالأشعة، ومحمود مصطفى محمد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، تحت إشراف عمرو عطية الدسوقي.

وتم ضبط الراكب الثالث بواسطة كل من محمود أحمد عبد المطلب مأمور اللجنة الجمركية، وحسام عبد العال مأمور الجمرك و محمد موافي من إدارة الفحص بالأشعة، وأحمد محمد فتحي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، تحت إشراف أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على الصالة. شاركت في الضبط دينا حسن مأمور الجمرك.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 36 و37 و38 لسنة 2023 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.