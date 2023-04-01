جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب كمية من المواد والأقراص المخدرة

تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من المواد والأقراص المخدرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء انهاء الإجراءات علي الركاب القادمين من روندا على رحلة خطوط مصر للطيران استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عزمي مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود شرائط دوائية داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف وليد علي حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 39 شريط لكبسولات لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٣٩٠ كبسولة.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة رضا أبوالعزم مدير الإدارة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط 120 جرام من قطع نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب مصري الجنسية، قادم على رحلة خطوط لوفتهانزا ، تم الضبط بواسطة كل من علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة .

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة واثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من بلجيكا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بروكسل استوقف عبد الله حمدي مأمور الجمرك راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري ، اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد البحيري مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 89 شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة باجمالي ٨٩٠ قرص، في حضور اسلام ربيع من ادارة الامن الجمركي.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 76 و77 و78 لسنة 2023 واحالة الركاب للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .