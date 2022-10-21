جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهريب لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

كانت المحاولة الأولي فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط 70 شريطا بإجمالى 700 قرص من عقار الترامادول المخدر بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من بروكسل على رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل، وقام بالضبط عبد الله حمدي مأمور الجمرك وإبراهيم عامر مدير الحركة بحضور المقدم أحمد سمير من إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحى فوزى مدير الإدارة بالإنابة ، وتم ضبط 12 أمبولا بداخلها سائل لمخدر الحشيش و7 أكياس بداخلها شوكولاتة مخلوطة بمخدر الماريجوانا وسيجارة إلكترونية بها نفس السائل المخدر و3 أجهزة تستخدم في تعاطي المخدرات بحوزة راكب أجنبي من أصل عربي، قام بالضبط محمد يوسف محمد رئيس قسم تفتيش الركاب ومحمد زكريا مأمور الجمرك وعمرو غزال مأمورى الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة .

وكانت المحاولة الثالثة في الإدارة الرابعة برئاسة حسين هيكل مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه أشرف عبد الحميد رئيس القسم فى راكب أجنبي من أصل مصرى يحاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد حمدي مأمور الفحص و سامح سيد رئيس القسم تلاحظ وجود ما يشتبه أن يكون اسلحة بيضاء .

وقام جورج الفونس مدير الحركة بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 خنجر و سيف ذو نصل حاد وطلقتي سلاح ناري عيار 9 مل ونظارة ميدان أفاد تقرير الرائد محمد قنصوة من ادارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم ويلزم لدخول نظارة الميدان تصريح من الأمن العام.

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 221 و222 و223 وإحالة الركاب إلي النيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.