جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب لأدوية بشرية

تمكن رجال الجمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المحاولة الأولى وكانت فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد على السيد مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه حسن مختار رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب يحمل جنسية عربية يهم بالخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود بعض العبوات الزجاجية .

وقام عمرو عبد المنعم مدير الحركة بتكليف فادي نبيل جيد وشريف عيد مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود ٨ عبوات زجاجية فى حقائبة و٦ أمبولات دوائية أخفاها الراكب في ملابسة والجميع تستخدم في علاج الأورام السرطانية .

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي مدير الإدارة بالانابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بغداد على رحلة خطوط مصر للطيران استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية عربية أيضا اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وقام فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتكليف أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول ومصطفي بحر و هيثم أحمد عبد الحكم مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 44 عبوة دوائية غالية الثمن مخبأة داخل أكياس وعبوات غذائية متنوعة محكمة الغلق وفي جيوب البنطلون الذي يرتديه، شارك أحمد مدين مأمور الجمرك في جرد وعد وتحريز المضبوطات .

وكانت المحاولة الثالثة فى نفس الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة الخطوط اليونانية استوقف محمد يوسف محمد رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب مصرى الجنسية قادم من اليونان.

وقام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر عن وجود شيء مخالف .

وتلاحظ لفتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة ارتباك الراكب فقام بتكليف مصطفي بحر بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود ١٢٠ شريط سيتوتيك الذي يستخدم في الإجهاض أخفاهم الراكب حول جسده وفي الجاكيت الذي يرتديه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط جمركي أرقام ٢١٧ و٢١٨ و٢١٩ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهريب.