جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب لشيش إلكترونية وحشيش ومواد مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية والحشيش و العقاقير المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران اشتبه مصطفى بحر مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عابدين عبد الرحيم و إبراهيم طه شاهين مأمورى الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وكلف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 790 عبوة بها زيت الشيش الإلكترونية و 150 قطعة غيار وجهاز خاص بتلك الشيش.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أديس أبابا على رحلة طائرة خطوط شركة الخطوط الجوية الإثيوبية اشتبه مصطفى حسن عبد العزيز مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم طه شاهين مأمورى الجمرك فتلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة بتكليف مصطفى بحر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 شرائط لعقار الترامادول 50 ملجم بها 80 قرصا وشريط لنفس العقار به 10 أقراص 225 ملجم وجزء من شريط به 7 كبسولات لنفس العقار المخدر كما تم ضبط قطعة من مخدر الحشيش أخفاها الراكب في “ثنية” أسفل جلباب خاص به داخل الحقائب.

وفى المحاولة الثالثة إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب أجنبي من أصل مصرى اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة إبراهيم شاهين تلاحظ له وجود شرائط دوائية داخل حقائب.

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة بتكليف مصطفى حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 39 شريط لعقار الترامادول المخدر تركيز 200 ملجم و 6 شرائط لنفس العقار تركيز 50 ملجم و 2 شريط لنفس العقار تركيز 150 ملجم باجمالي 500 قرص.

قرر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 171 و172 و173 لسنة 2022 وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين الثاني والثالث للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.