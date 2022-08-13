جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب لعدد من أقراص الترامادول والمواد المخدرة

تمكن موظفو الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام من ضبط 3 محاولات تهريب لعدد من أقراص الترامادول وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة خطوط مصر للطيران استوقف أحمد صبري، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبا مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة المهندس محمد صلاح مأمور الفحص و سامح سيد رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون عبوات دوائية.

وقام أحمد عمر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد الحليم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 370 قرصا من عقار الترامادول المخدر بين طيات الملابس بالحقائب.

والثاني أجنبي من أصل مصري بحوزته قطع من نبات الماريجوانا المخدر، وفى المحاولة الثانية وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك علي رحلة خطوط مصر للطيران استوقف أحمد صبري مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب أجنبي من أصل مصرى اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة المهندس محمد صلاح مأمور الفحص و سامح سيد رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وقام أحمد عمر مدير الحركة بتكليف أحمد سعيد السيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 سيجارة إلكترونية بهما زيت الماريجوانا المخدر و 2 كيس ملون بداخلهما نبات الماريجوانا و كيس ملون به 5 بذور نبات الماريجوانا وعلبة بلاستيكية بداخلها قطعة من مخدر الماريجوانا و 5 اكياس بداخلهم اوراق ملفوفه مطعمة بنبات مخدر الماريجوانا.

وفى المحاولة الثالثة وعلى نفس الرحلة ايضا استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب أجنبي من اصل مصري ايضا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وقام أحمد عمر بتكليف محمد زكريا طه مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥ تانك بهم زيت الحشيش المخدر و 2 سيجارة الكترونية خاصة بالتانكات و 2 شاحن خاصة بالسجائر بين طيات الملابس بالحقائب.

قرر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 168 و 169 و 170 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.