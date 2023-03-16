جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لسيف معدنى وعملات أثرية

ضبط موظفي جمارك مطار القاهرة 3 محاولات تهرب جمركى لسيف معدنى وعدد من العملات المعدنية الأثرية وأجهزة اللاسلكي وأدوات صالات القمار وتانكات الشيش بها زيوت مخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دار السلام علي رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه محمد قنديل مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد البحيري مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود جسم معدني داخل إحدي حقائب الراكب.

وقام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف وليد حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سيف داخل جراب من الخشب، افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

وكانت المحاولة الثانية تم ضبط 5 تانكات شيش إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر و 10 أجهزة لاسلكي و 37 وحدة تستخدم في صالات القمار بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من نيويورك على رحلة خطوط مصر للطيران، تم الضبط بواسطة كل من محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك ومحمد عبد الباقي مدير الحركة وشارك في الضبط مصطفي بحر مأمور الجمرك.

وكانت المحاولة الثالثة والأخيرة اثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبلن على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة ، بتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا فهيم مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية داخل حقائب الراكب .

وقامت أميرة طلبة مدير الحركة بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين 3 عملات معدنية قديمة أفاد تقرير كل من محمد السيد و محمود حسن و أحمد رضا مفتشي الآثار بمطار القاهرة بأن عملتين منهم ترجعا لعصر الأشراف العلويين بالمغرب والعملة الثالثة لأحد الاباطرة الرومان وبعد العرض علي حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية افاد التقرير بان جميعهم يخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 كما تم ضبط نظارة ميدان مع نفس الراكب أفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه يلزم لحيازتها تصريح من الأمن العام .

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 55 و56 و57 لسنة 2023 .