جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء

تمكن موظفة الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وخزانات الشيش الإلكترونية بها زيت الماريجوانا وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقوانين.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليونانية القادمة من أثينا اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من اليونان شارعا المرور من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد حمدى مأمور الفحص وهانى مصطفى رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أجسام مختلفة معتمة.

وقام أحمد عمر مدير الحركة بتكليف هانى محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود خنجرين و4 سيوف و5 مطاوى مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من اسطنبول اشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة فى راكب أمريكى من أصل يمنى نظرا لارتباكه وتلعثمه .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وبالعرض على أحمد سيد مدير الحركة قام بتكليف محمد نبيل مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود كمية من 24 تانك خزان للشيش الإلكترونية يحتوى على زيت الماريجوانا المخدر و6 أجهزة تستخدم فى تسخين خزانات الزيوت المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وفى المحاولة الثالثة وعلى نفس رحلة الطيران اشتبه أحمد سيد مدير الحركة فى راكب مصرى يحاول تمرير حقيبه لم يسدد عليها الرسوم الجمركية مع راكب آخر أنهى إجراءاته الجمركية بنية تهريبها من الجمرك فكلف عماد صلاح مدير الحركة بتفتيش الحقيبه فتبين وجود 235 كيس وعبوة أدوية لعلاج الاورام وفيروس كورونا وجراحة وطب الأسنان داخل الحقيبة.

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى أرقام ٤٤ و ٤٥ و٤٦ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .