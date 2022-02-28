اقتصاد وأسواق

جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء

بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته
السيد فؤاد 9:54 م, الأثنين, 28 فبراير 22 9:54 م, الأثنين, 28 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكن موظفة الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وخزانات الشيش الإلكترونية بها زيت الماريجوانا وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقوانين.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليونانية القادمة من أثينا اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من اليونان شارعا المرور من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى .

اقرأ أيضا  بمشاركة 76 شركة محلية وعالمية.. انطلاق معرض القاهرة الدولي السادس عشر للجلود .. 2 مارس

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد حمدى مأمور الفحص وهانى مصطفى رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أجسام مختلفة معتمة.

وقام أحمد عمر مدير الحركة بتكليف هانى محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود خنجرين و4 سيوف و5 مطاوى مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من اسطنبول اشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة فى راكب أمريكى من أصل يمنى نظرا لارتباكه وتلعثمه .

اقرأ أيضا  جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وبالعرض على أحمد سيد مدير الحركة قام بتكليف محمد نبيل مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود كمية من 24 تانك خزان للشيش الإلكترونية يحتوى على زيت الماريجوانا المخدر و6 أجهزة تستخدم فى تسخين خزانات الزيوت المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وفى المحاولة الثالثة وعلى نفس رحلة الطيران اشتبه أحمد سيد مدير الحركة فى راكب مصرى يحاول تمرير حقيبه لم يسدد عليها الرسوم الجمركية مع راكب آخر أنهى إجراءاته الجمركية بنية تهريبها من الجمرك فكلف عماد صلاح مدير الحركة بتفتيش الحقيبه فتبين وجود 235 كيس وعبوة أدوية لعلاج الاورام وفيروس كورونا وجراحة وطب الأسنان داخل الحقيبة.

اقرأ أيضا  «المال» تنشر حصص أكبر 10 شركات استحوذت على مزادات القطن فى 2021

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى أرقام ٤٤ و ٤٥ و٤٦ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

سبينيس تفتتح أحدث فروعها بزهراء المعادي (صور)

دعاء حسني 9:53 م, الأثنين, 28 فبراير 22

مسئول بوزارة الزراعة: أخبار سارة ستعلن قريبا لمزارعى القمح

ياسمين فواز 8:52 م, الأثنين, 28 فبراير 22

«إلحاق العمالة المصرية» تعلن تأسيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب ومديري شركات التوظيف

دعاء حسني 8:20 م, الأثنين, 28 فبراير 22

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات المستعملة

السيد فؤاد 8:03 م, الأثنين, 28 فبراير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 28-2-2022 وعيار 21 يرتفع 4 جنيهات

عمر سالم 7:15 م, الأثنين, 28 فبراير 22

نستورد 3 ملايين طن سنويا.. «زراعة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن عدم السماح بزراعة تقاوي الذرة المعدلة

ياسمين فواز 6:10 م, الأثنين, 28 فبراير 22