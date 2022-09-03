جمارك مطار القاهرة تضبط 110 أقراص ترامادول مع راكبة مخبأة داخل علبة كاكاو (صور)

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية بحوزتها بحوزتها شرائط لعقار ترامادول المخدر مخبأة داخل علبة كاكاو.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، تمكنت لجنة الخط الأخضر من ضبط الراكبة الأولى، القادمة من فرانكفورت على متن رحلة للخطوط الألمانية، بعد ملاحظة كثافات عضوية داخل حقائبها أثناء التفتيش.

وتبين أنها 8 سجائر إلكترونية بها زيت “الماريجوانا المخدر.



كما تم ضبط الراكبة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما، وفق المصدر ذاته.

وبتفتيش حقائب الراكبة لوحظ أيضًا وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، التي اتضح بعد التفتيش اليدوي أنها 11 شريطًا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 110 أقراص أخفتها الراكبة داخل علبة لمسحوق الكاكاو.



وتم تحرير محضري ضبط جمركي بحق الراكبتين، وإحالتهما للنيابة المختصة، بعد العرض على مدير عام الجمارك.