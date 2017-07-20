جمارك مطار القاهرة تضبط ٧٥٠ تذكرة أفيون مخدرة

كتبت مها أبوودن

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى ركاب مطار 3 برئاسة محمد قناوى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب لكمية من تذاكر الأفيون المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيوورك اشتبه صبحي ربيع مدير حركة مشرف الصالة في راكب أمريكى من أصل مصرى قادم من أمريكا ويحمل فى يده كيس بلاستيك، وبتفتيش الكيس تبين وجود زجاجة ويسكي محكمة الإغلاق وبكيس مبرشم حيث تم شراؤها من السوق الحرة بمطار نيويورك وبفتح الكيس تبين وجود كرتونة خاصة بزجاجة الويسكى وبها 750 تذكرة أفيون مكتوب عليها bunoxone مخبأة فى علبة الكرتون.



قرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام مبنى جمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 103 لسنة 2017 وإحالة الراكب للنيابة.