جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من المشغولات الذهبية

تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الاداره الثانيه من ضبط محاولتي تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام بعض القوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية اشتبه حافظ المنشاوي حافظ مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه الشديد .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد احمد مأمور الفحص وطاهر محمود خفاجي مدير الإدارة وأفاد بعدم وجود أي شئ مخالف .

ولاحظ أحمد حسن الحكش نائب مدير الإدارة ارتداء الراكب ل 2 سلسلة من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون من معدن الذهب فقام بالعرض علي صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية فقرر تكليف أحمد خيري رضوان وياسر محمد وعمرو عطية الدسوقى

وياسر محمد ابراهيم مدير إدارة الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 2 سلسله من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون من معدن الذهب وفواتير خاصه بكمية من الذهب بمراجعتها تبين ان مجموع الوزن بها لا يساوي الذهب المضبوط مع الراكب .

وتم إعادة العرض علي مدير الإدارة فقام بمناقشة وسؤال الراكب عن باقي الذهب المدون بالفواتير فأقر بأنه بحوزة زوجته القادمة معه علي نفس الرحلة فتم تكليف أماني عبد الله صالح بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود كمية من المشغولات الذهبية من معدن أصفر اللون يشتبه ان تكون من معدن الذهب .

وبلغ إجمالى المضبوطات 1.6 كيلو جرام مشغولات ذهبية .

قرر د . أحمد سعد مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقمى 165 و166 لسنة 2022 وتم إعطاء الراكبة المشغولات الذهبية المستعملة التي كانت ترتديها .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .