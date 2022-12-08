جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عددا من السبائك الذهبية وكمية من زيوت الشيش الإلكترونية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من السبائك الذهبية وكمية من زيوت الشيش الإلكترونية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 والقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الأولى برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة الخطوط السعودية اشتبه محمد محمود محمد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين علي مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات معتمة ومتماثلة داخل حقائب الراكب .

وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري مدير إدارة الحركة قرر تكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد 6 سبائك من مادة صفراء اللون يشتبه أن تكون من معدن الذهب وحزام من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون من معدن الذهب مخبأين بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط الجزيرة اشتبه محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب كويتي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ابراهيم طة حامد مأمور الفحص فأفاد بوجود عبوات وكثافات متماثله داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على وائل محمد إمبابى مدير إدارة الحركة قرر تكليف محمد مصطفي ابراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 500 عبوة زيت شيش إلكترونية مختلفة الأشكال والنكهات داخل حقائبه.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 162 و163لسنه 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.