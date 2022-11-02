جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهره الدولي برئاسة أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة علي طائرة الخطوط القطرية رقم ١٣٠٥ اشتبه أحمد جمال مأمور الجمرك في أحد الركاب القادمين من قطر.
وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين أحمد عمارة مأمور الفحص أفاد بوجود مواد عضوية.
وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم مدير الحركة قام بتكليف إسلام رأفت مأمور الجمرك المكلف بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود مطحنة مستعملة و5 تانكات شيش إلكترونية وسيجارة الكترونية و5 أجهزة خاصة بالسجائر الإلكترونية بداخلهم زيت يشبه أن يكون زيت مخدر المارجوانا.
وفي المحاولة الثانية وعلي نفس الرحلة اشتبة محمد مصطفي ابراهيم مأمور الجمرك فى راكب آخر ، تم تكليف أحمد جمال مأمور الجمرك المكلف بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس شفاف اللون داخلة حلوي تحتوي علي مخدر المارجوانا بوزن ١٩٠ جرام .
قرر د. أحمد سعد عبد المطلب مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهره إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى واحالتهما للنيابة المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.