جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الأولى برئاسة صبحى ربيع مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة علي رحلة طائرة الخطوط القطرية، اشتبه جورج صفوت مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية حاولت الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكها الشديد .

وقامت شرين كمال مأمور الجمرك بالصالة الخضراء بتفتيش حقائب هل فتبين وجود عدد من مستحضرات التجميل.

وبالعرض على أحمد البسيوني مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول قام بتكليف وأحمد فتحى مأمور بتفتيش أمتعتها الشخصية فتبين وجود 2 بلاي استيشن 5 وكمية من مستحضرات التجميل داخل حقائبها، فقام أحمد البسيوني مدير الحركة بتكليف بسمة شلبي مأمور الجمرك بتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 13 تليفون phone 13 pro max مخباة على جسدها.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة طائرة خطوط الطيران الأردنية رقم 505 اشتبه وليد جمال مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب القادمين من الأردن.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد حمدي جاب الله مأمور الفحص بالأشعة وسامح سيد عبده رئيس القسم فتلاحظ وجود مطحنة و مواد عضوية.

وبالعرض الأمر علي أحمد السيد إبراهيم مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء قام بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك المكلف بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 كيس بداخلهم كمية من نبات أخضر اللون يشتبه أن يكون نبات المارجوانا و65 بذرة ماريجونا ومطحنه بداخلها نبات اخضر اللون يشتبة أن يكون نبات الماريجوانا وعدد من الأمبولات الخاصة بالسجائر الإلكترونية بداخلها زيت يشتبه أن يكون زيت مارجوانا المخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.