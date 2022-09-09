جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة والسجائر الإلكترونية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وسجائر إلكترونية بها زيت مخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الأولى برئاسة خالد محمود عبد العظيم مدير الإدارة بالانابة بالصالة الموسمية وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جده علي رحلة خطوط شركة مصر للطيران اشتبه هشام محمد حافظ الورداني مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد علي الشريف رئيس القسم تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب .

وقام محمود سيد طه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ الصالة الموسمية بتكليف هشام الورداني بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 576 شريطا لعقار solpadeine الذي يحتوي علي مادة “كودايين” والمدرج في جداول المخدرات .

والمحاولة الثانية كانت فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد علي السيد مدير الادارة وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار برئاسة اللواء حاتم نصار حيث تم ضبط 9 سجائر الكترونية وعبوتين بلاستيكيتين بداخلهما زيوت مخدرة فى حوزة راكب أجنبي من أصل عربي قادم من أمريكا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نيويورك وتم الضبط بلجنة مكونة من عمرو عبد المنعم سالم مدير الحركة وأحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 186 و187 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك جمارك القاهرة الدولي والذي احال الراكبتين للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.