جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص الترامادول وسجائر إلكترونية

تمكن موظفو الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام الإدارة من ضبط محاولتى تهريب محاولتي تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة وسجائر إلكترونية بهم زيت مخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

وكانت المحاولة الأولي كانت بالإدارة الثالثة برئاسة رضا ابو العزم مدير الادارة وفى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة الخطوط الجوية الألمانية القادمة من فرانكفورت اشتبه مصطفي بحر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة علاءالدين عمارة مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وقام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد عبد الباقي رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكبة فتم ضبط 8 سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر.

والمحاولة الثانية كانت فى الإدارة الرابعة برئاسة حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من إيطاليا اشتبه احمد صبري مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية الجنسية اثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وقام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 11 شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي 110 قرص أخفتهم الراكبة داخل علبه لمسحوق الكاكاو .

وتم تحرير محضرى تهريب رقمى 182 و183 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك جمارك القاهرة الدولي والذي احال الراكبتين للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.