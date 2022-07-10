جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الجمارك .

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة خطوط شركة مصر للطيران بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة رضا أبو العزم استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة الصالة .

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد البحيري مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات تكرارية لمًا يشتبه أن يكون أدوية

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مصطفى بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الركاب، فتبين وجود 395 شريطًا دوائيًا، و6 علب أدوية غالية الثمن بين طيات الملابس بالحقائب .

وفى المحاولة الثانية وفى الإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك تم ضبط 25 هاتف محمول ماركات متنوعة فى حقائب راكب أجنبى الجنسية قادم من دبي على رحلة الخطوط الإماراتية .

وقام بالضبط تامر عبدالله وأحمد شاكر وعبدالرحمن الصياد مأمورى الجمرك، ومصطفى المشنب مدير الحركة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.