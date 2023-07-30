جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب مسلتزمات طبيبة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد علي السيد مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من مستلزمات زراعة الأسنان وعدد من حقن الفيلر وعبوات السيليكون بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي استوقف أحمد عطالله مأمور الجمرك راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة المهندسة ميار أسامة وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة ، قام وائل محمد امبابي مدير الحركة بتكليف فادي نبيل جيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 253 عبوة من مستلزمات زراعة الأسنان وسط الملابس بالحقائب

وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبى استوقف احمد عطالله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

قام وائل محمد امبابي مدير الحركة بتكليف أحمد محمد عبد الوهاب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من العبوات التي تحتوي علي حقن الفيلر والسيليكون، قام أحمد فؤاد حامد الدلهماوى مدير الجمرك بتكليف لجنة السيد موسي ومحمود عبد المولي وهدي إبراهيم والاء صلاح تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 40 حقنة فيلر و 22 عبوة سيليكون .

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 185 و186 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.