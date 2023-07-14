جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت المحاولة الأولي فى الإدارة الأولى برئاسة مصطفى حلمي الجندي مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الرياض على رحلة الخطوط السعودية اشتبه أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة بتكليف احمد عبد الرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 60 شريط لعقاري الترامادول والبريجابالين المدرجين بجداول المخدرات.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط طيران الإمارات اشتبه عبد الرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة بتكليف كل من وليد جمال حسن وعمرو سليمان مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 6 شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٦٠ قرص و 2 كيس شفاف بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 83 و 84 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبين للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.