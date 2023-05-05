جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب زيوت ومستلزمات شيش إلكترونية

تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته 1975.
ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي اشتبه أحمد صبري عطية مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مدحت مأمور الجمرك و محمود أحمد رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.
و قام إبراهيم عامر مدير الحركة بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية كبيرة من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية.
كما قام الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمد نبيل و عبد الله حمدي ومحمد قنديل ووليد حجاج مأمورى الجمرك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 630 عبوة من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية.
قرر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 105 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.