جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الجنيهات الذهبية

تمكن موظفو الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الجنيهات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بعد محاولة راكب أجنبي تهريب كمية من الجنيهات الذهبية بإخفائها أسفل حقائبه دون إفصاح عنها للجمارك.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تشاد على ركاب رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نجامينا اشتبه محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معدنية صغيرة بكميات، قام بدوي علي بدوي مدير الحركة بتكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب.

وتبين وجود كمية من الجنيهات الذهبية، قامت لجنة مشكلة من محمد فتح الله أبو العيون واشرف عدلي و محمود فتحي مآمير الجمرك بعد وجرد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 78 جنيها ذهبية.

وقرر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 106 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .