جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الثانية برئاسة صبحى ربيع مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية؛ حيث تم الاشتباه فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وقام أحمد حسن الحكش مدير الإدارة بالإنابة بتكليف لجنة جمركية لتفتيش حقائب فتبين وجود 15 هاتفا محمولا ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة أسامة دياب مدير الاداره الثالثة حيث تم ضبط 10 هواتف محمولة ماركة آيفون و23 ساعة ذكية (سمارت) مخبأة داخل اير فراير (قلاية كهربائية) وداخل ملابس وحقائب راكب مصرى الجنسية قادم من دبى على رحلة خطوط الطيران الجوية الإماراتية أيضا .

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى رقمى 17 و19 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.