جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب طبنجة وكمية من المأكولات المشبعة بالمخدرات

تمكن موظفو الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولتى تهريب طبنجة وكمية من المأكولات المشبعة بالمخدرات بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد على السيد مدير الإدارة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، بعدما تم ضبط كمية من المأكولات المشبعة بمخدر CBD داخل 21 كيس بحوزة راكب أجنبي الجنسية من أصل مصرى قادم من تركيا على رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من اسطنبول ، قام بالضبط أحمد مرسي مأمور الجمرك و خالد شعبان مدير الحركة .

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من اسطنبول اشتبه محمد نبيل طلب مأمور الجمرك فى راكب أجنبي الجنسية من أصل عربى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون سلاح ناري وسط الحقائب.

وقام أحمد ابو بكر فؤاد مدير الجمرك بالإنابة بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك ومدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سلاح ناري من معدن اصفر اللون يشتبه ان يكون معدن الذهب، بالعرض علي ادارة الحماية المدنية بالمطار والذي افاد تقريرها بانه مسدس عيار ٤٥ محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

وقرر الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى برقم 51 و52 لسنة 2023 وإحالة الراكبين للنيابة المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.