جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أدوية وحفريات نادرة

مها أبو ودن أحبط رجال جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة، برئاسة هلال توفيق مسعد، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، محاولتى تهريب لكمية من الأدوية المستوردة وحفريات نباتية نادرة، بالمخالفة لقانون الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير وقانون البيئة وتعليمات الأم

مها أبو ودن

أحبط رجال جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة، برئاسة هلال توفيق مسعد، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، محاولتى تهريب لكمية من الأدوية المستوردة وحفريات نباتية نادرة، بالمخالفة لقانون الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير وقانون البيئة وتعليمات الأمن القومى.

وتمّت عملية ضبط الأدوية البشرية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البيانات الجمركية المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران، وبمعاينة 4 طرود أمتعة شخصية مصدرة لليمن تبيَّن وجود كمية من الأدوية البشرية المستوردة، وبالعرض على الإدارة المركزية للصيدليات أفادت بأن الأدوية المستوردة ممنوع تصديرها طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 379 لسنة 1986، وبلغت التعويضات المستحَقة 95 ألف جنيه.





وتم ضبط الحفريات النادرة فى نفس الجمرك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركى أمتعة شخصية والمصدر لهولندا باسم آنا ماريا ستوكس، هولندية الجنسية، والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن حجر جرانيت مصدرة لهولندا.

وبالعرض على إدارة المناجم والمحاجر أفادت بأن المشمول عبارة جذع من الأشجار المتحجرة (حفريات نباتية نادرة) وذات قيمة علمية، ويحظر تصديرها طبقًا لتعليمات الأمن القومى وقرار رئيس الوزراء، وأوصت بعدم تصدير المشمول ومصادرته لصالح المتحف الجيولوجى.