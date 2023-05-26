جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء وكمية من المخدرات المتنوعة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء وكمية من المخدرات المتنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية علي رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض اشتبه إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة أجنبية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكبة، قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفيش حقائب الراكب فتبين وجود 10 أسلحة بيضاء، قام أحمد حسن الحكش مدير الجمرك بالعرض على إدارة الحماية المدنية بالمطار فأفادت بأنهم محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة استوقف خالد حسام الديب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود قطعة تزن 30 جرام من نبات الماريجوانا داخل برطمان زجاجي و 13 كبسولة بداخلهم زيت الماريجوانا و 3 زجاجات بداخلهم زيت الماريجوانا السائل وخزان “تانك” وشيشه إلكترونية بهم نفس المخدر و 2 مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، و مطواة ذات نصل معدني حاد افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون سالف الذكر .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 48 و50 لسنة 2030 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبة والراكب للنيابة المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.