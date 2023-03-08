جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب 701 قرص ترامادول مخدر

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب لعدد من أقراص الترامادول المخدرة وعدد من الشيش الإلكترونية بداخلها زيت مخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الرابعة برئاسة تامر رمزي قاسم مدير الإدارة بالانابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيجيريا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من لاجوس اشتبه هاني محمود مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وقام جمال السيد مدير الحركة بتكليف مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 560 كبسولة من عقار الترامادول المخدر تركيز 100 ملجم و 44 كبسولة أخرى تركيزات متنوعة بإجمالي 604 كبسولة مخبأة داخل الأحذية بحقائب الراكب وسط الملابس، شارك في الضبط عماد صلاح مأمور الجمرك.

وكانت المحالة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة رضا أبوالعزم مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط 8 شيش إلكترونية بداخلهم زيت THC المخدر و97 قرص لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات بحوزة راكب مصرى قادم من أمريكا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نيويورك ، تم الضبط بمعرفة ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك وهيثم محمد مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي ومحمد عبد الباقي مدير الحركة .

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 53 و 54 لسنة 2023 وإحالة الراكبين للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.