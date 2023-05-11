جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عملة أثرية وسبائك ذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب من ضبط محاولتى تهريب عملة أثرية وعدد من الساعات وكمية من المشغولات والسبائك الذهبية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولي فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا علي رحلة الخطوط الالمانية القادمة من فرانكفورت اشتبه هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح رزق و إسلام غزالي مأمورى الجمرك تلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب .

وقام أمير مطر مدير الحركة بتكليف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من الساعات والعملات المعدنية، قام فتحي فوزي مدير الجمرك بتكليف كل من مصطفي بحر و هيثم محمد مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتم ضبط خواتم مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة بلغ العدد الإجمالي 30 وحدة خواتم وساعات وانسيالات وأساور ودلايات وأقلام من معادن ثمينة ومرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، أفاد تقرير كل من بلال عامر وأحمد عبد الله و سكر محمد مفتشي الأثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة أن إحدي العملات المعدنية ترجع الي العصر البطلمي وتخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد علي السيد مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو اشتبه أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة.

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام توني فكري مدير الحركة بتكليف أحمد محمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 5 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 300 جرام مخبأة داخل عبوات شيكولاتة مغلقة بتغليف المصنع، قام اأحمد فؤاد الدلهماوي مدير الجمرك بتكليف لجنة بتحريز المضبوطات من عماد سيد حسين و حسام مجدي والسيد موسي و فاطمه عبده مأموري الجمرك .

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 110 و 111 لسنة 2023 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.