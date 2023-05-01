جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أقراص مخدرة وكمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وكانت المحاولتان فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة ، ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من لندن اشتبه محمود محمد فتحي مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة بتكليف عبد القادر السيد إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 134 شريط باجمالي 1340 قرص من الأقراص المخدرة.

وفى المحاولة الثانية وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت اشتبه محمود محمد فتحي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، قام إبراهيم عامر مدير الحركة بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 122 عبوة بداخل كل منهم زجاجتين باجمالي 244 زجاجة مستحضرات التجميل مرقوم عليها beesline .

وقرر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 101 و 102 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى