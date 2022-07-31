جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب مخدرات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاوله الاولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برجامواعلى رحلة طائرة خطوط شركة العربية رحلة رقم E545 اشتبه حسن محمد ابوزهرة مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من أيطاليا نظرا لارتباكه .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد مرسى مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على هاشم مصطفى هاشم مدير الإدارة قام بتكليف عبدالقوى عزوز عبدالقوى مأمور الجمرك وأحمد عاطف مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 33 جرام من مخدر الحشيش و34 من أقراص عقار كونترمال 200 مخبأة داخل أحد الأحذيه المغلفة بالكربون حتى لا تظهر على جهاز الفحص .وفى المحاولة الثانية وعلى نفس الرحله أشتبه حسن محمد أبو زهرة فى راكب مصرى حاول الخروج مسرعا أثناء الزحام على لجنه الخط الأخضر وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد مرسى مأمور الفحص الذى أكد الإشتباه .

وتم تكليف محمود محمد فتحى مأمور الجمرك تحت وأحمد عاطف عبدالحميد مدير الحركه بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 11شريط ترمادوال 100 وشريط كونترمال 200 بإجمالى 120 قرص من الأقراص مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 32 و33 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .