جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى

تمكن رجال الجمارك، الإدارة الرابعة، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على رحلة شركة مصر للطيران رقم 986 اشتبه محمد نبيل طلب مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب ش . ا . ط مصرى الجنسية يحمل 2 حقيبة كبيرة وشنطة هاند ويشرع فى الخروج من صالة الوصول .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أو مبالغ من العملات زياده عن الحد المسموح به فأجاب بالنفى.

وبالعرض على تامر قاسم نائب مدير الإدارة قام بتكليف حازم محمد على مدير الحركة المشرف على صالة الوصول ودينا حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 20 مظروف داخل قاع سحرى بالشنطة الهاند وبكل مظروف 10 آلاف دولار أمريكى بإجمالي 200 ألف دولار أمريكى .

وفى المحاوله الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش حقائب أحد العاملين بإحدى شركات الطيران بمعرفة عبد الحليم محمد مأمور الجمرك المعين لإنهاء الإجراءات الجمركية تحت إشراف أميرة طلبة مدير الحركة ، لاحظ تامر قاسم نائب مدير الإدارة ارتباكه فقام بتكليف عبد الحليم محمد مأمور الجمرك بتفتيشه ذاتيا فتم العثور على 3 مظاريف بكل منها مبلغ 10 آلاف دولار بإجمالي 30 ألف دولار.

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 53 و 54 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لبندقية ضغط هواء وعدد من الأقراص المخدرة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 3 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيشهما تبين وجود بندقية ضغط هواء ، و 260 قرص من عقار سولبادين المخدر ، و 720 ساعة سمارت مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من عبدالسلام زايد ، أحمد عوض ، أحمد كمال ، محمود حافظ مأموري الحركة وأسامة هويدي ، اسماعيل حسن مشرفي الحركة بحضور مصطفى هاشم ، حمدي صابر ، شحاته عبدالحميد ، أحمد ممدوح و مصطفى الجوهري بالتعريفة و مروان البارودي بالأمن الجمركي ، محمد إسماعيل و أحمد عادل عسكر بمكافحة التهرب الجمركي .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 585 ألف جنيه، وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب ومحمد عبدالنور بإدارة الشئون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .