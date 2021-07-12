جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من المشغولات الذهبية ومستحضرات التجميل

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من المشغولات الذهبية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف محمد سمير مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، احد الركاب اثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد سيد مأمور الجمرك وإشراف احمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول وتفتيش حقائبه ما يدويا فلم يتم العثور على شيئ .

وبالعرض على رأفت وهيب مدير الجمرك بمناظرة جواز سفر الراكب فتلاحظ له قصر مدد سفره وتردده فكلف كل من عماد سيد حسين وخالد الديب مأمورا الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا مما اسفر عن وجود 26 قطعة من المشغولات الذهبية بوزن يقارب ٤٢٠ جرام خبأهم الراكب علي جسمه .

وفى المحاولة الثانية وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف تامر عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها التسلل بحقائبها الي خارج بوابة اللجنة وسط مجموعة من الركاب .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجابت بالنفى .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثله .

وبالعرض على رأفت وهيب مدير الجمرك قرر تكليف اسماء عزمي مأمور الجمرك تحت إشراف وائل محمد امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٥٢٤ قطعة متنوعة من مستحضرات التجميل ماركة kiko وسط الملابس بالحقائب ، وقرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط برقمى 80 و 81 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .