جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة راكب تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة دياب من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة الخطوط الاماراتية استوقف احمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو غزال مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة.

و بالعرض علي محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك قام بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك و تامر عادل رئيس القسم وعمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٧ هواتف محمولة وكمية من مستلزماتها وسماعات وكاميرات وراوترات وساعات مستحضرات تجميل ومستلزمات شيش الكترونية بإجمالي ٤٤٨ وحدة .

قرر أسامة محمد دياب مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 86 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .