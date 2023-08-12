جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من العبوات الدوائية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك، من ضبط محاولة تهريب عدد من العبوات الدوائية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة الخطوط السعودية، اشتبه إسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة.

قام صبري حسانين مدير الحركة بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ١٢٠ شريطا لدواء Solpadeini باجمالي 480 قرصا.

وقرر صبحي ربيع مدير الإدارة الثانية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 102 لسنة 2022 بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبة للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.