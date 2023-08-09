جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب من محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة وقطع العاج بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية .

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثانية برئاسة أيمن شملول مدير الإدارة بالانابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، اشتبه أمير محمود مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب أجنبى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد مرسي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات متعددة ومتماثلة داخل حقائب الراكب.

قام تامر عادل مدير الحركة بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من قطع من العاج (سن الفيل ) بوزن 16 كيلو جرام افاد تقرير الدكتور محمد مصطفى وهدان طبيب الحياة البرية بادارة الطب البيطري بالمطار بانه محظور حيازتهم وتداولهم طبقا للقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية هذا النوع بملحق 1 بالإتفاقية .



وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة أسامة دياب مدير الإدارة حيث تم ضبط 13 كيس ورقي بهم عشب نبات الماريجوانا بوزن 85 جرام و 3 عبوات بهم نفس المخدر بوزن 45 جرام و كيس به بذرة لنبات الماريجوانا بوزن 3 جرام و 2 كارت بكل منهم زجاجة بهم 3 بذور لذات المخدر بوزن 28 جرام و علبة صفيح بها قطعة معدنية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة و كيس شفاف بداخله مواد مخدرة و مصاصة مخلوطة بمخدر الماريجوانا باجمالي 23 عبوة بحوزة راكبة أجنبية الجنسية قادمة على رحلة الطيران القادمة من برشلونة .

قام بالضبط وليد جمال مأمور اللجنة الجمركية وأحمد جمال رشدي في التفتيش وعبد الله شحاته مأمور الجمرك واحمد الشريف رئيس القسم من الفحص بالأشعة وأحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 99 و100لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .