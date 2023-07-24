جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عبوات دوائية غير مصرح بتداولها

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية بجمارك مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من العبوات الدوائية الغير مصرح يتداولها بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

ففى اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت اشتبه حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم فتلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب ، قام جورج الفونس مدير الحركة بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٦ شريط باجمالي ٣١٢ قرص من عقار solpadeine غير المسموح بتداوله في السوق المصري .

وقام بالتحريز هاني محمود و عماد صلاح و مصطفي حسن عبد العزيز، تحت إشراف حازم محمد علي مدير الحركة.

قرر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي،

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي