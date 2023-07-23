جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من عشب الماريجوانا المخدر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمود عبد النبى عباس مدير الجمرك بالإنابة من ضبط محاولة تهريب كمية من عشب الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما على رحلة خطوط الطيران الجوية الإيطالية اشتبه عبدالرحمن سيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفةأحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمى مدير الحركة بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس أسود بداخله عشب نبات الماريجوانا بوزن ٣٨ جرام و عبوة بها زيت الحشيش المخدر .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .