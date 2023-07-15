جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه خالد رمضان مأمور الجمرك في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود مطحنة معدنية وكثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام هاني ابو طالب مدير الحركة بتكليف احمد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من عبوات الحلوي المخلوطة بمخدر الماريجوانا وبعض البذور لنفس المخدر.

وعاينت آميرة طلبة مدير الجمرك المضبوطات وكلفت لجنة من هيثم أحمد عبد الحكم واحمد مدين مأموري الجمرك تحت اشراف هاني ابو طالب مدير الحركة لعد ووزن وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها واحد عبوة بداخلها ست قطع بسكوت مخلوطة بمخدر الماريجوانا و ٤ مصاصات مخلوطة بنفس المخدر و كيس بداخله حلويات مخلوطة بمخدر cbd و ٢ مطحنة تستخدما في تعاطي المخدرات و عبوتين تحويان ست وعشرين قطعة لبان مخلوطة بنفس المخدر و زجاجة بها زيت لنفس المخدر و عبوتين زجاجيتين بهما ستة بذور لنبات الماريجوانا المخدر و كيسين بهما نبات الماريجوانا و تانك وسيجارة الكترونية بهما نفس الزيت المخدر و جهاز يستخدم في تعاطي المخدرات

وقرر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.