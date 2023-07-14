جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فتحى فوزي مدير الإدارة بالإنابة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

يأتي ذلك بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على إخبارية سرية تم ضبط 455 شريطا لعقاري namadol و suboxon المدرجين بجداول المخدرات بحوزة راكبة مصرية قادمة من تركيا علي رحلة خطوط طيران النيل القادمة من اسطنبول وقام بالضبط بواسطة كل من شيماء علي مأمور الجمرك والدكتور محمد كامل مدير الحركة .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 47 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبة للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية واحباط كل محاولات التهرب الجمركي.