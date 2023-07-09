جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى الجندى من ضبط محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط الطيران الإماراتية اشتبه محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك فى راكبة أجنبية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

وقام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف محمود مصطفي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة ، فتبين وجود عدد من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها.

كلف مصطفي الجندي مدير الجمرك لجنة من عبد الرحمن سيد و سعيد عبد النبي ومروان محمود وأحمد محمد فتحي واحمد عبد الرشيد تحت اشراف احمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة بعد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 794 عبوة، قامت كل من فاطمة محمد وايمان عبد اللطيف بتفتيش الراكبة ذاتيا .

وقرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 81 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي