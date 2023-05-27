جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة 

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على رحلة الخطوط الملكية الأردنية القادمة من عمان اشتبه إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي الجنسية من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب ، قام ياسر إبراهيم مدير الحركة بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود مطحنة تستخدم في تعاطي المواد المخدرة وكمية متنوعة من الشيكولاته مخلوطة بمخدر THC وأكياس شفافة بداخلهم مواد بيضاء مخدرة مخبأين بين طيات الملابس وداخل حقيبة يد صغيرة بحقائب الراكب.

قامت المهندسة أميرة إسماعيل مأمور الجمرك باختبار المواد البيضاء اللون علي جهاز كشف المخدرات وأفادت بإيجابية العينة، ولاحظ صبحي ربيع جابر مدير الجمرك ارتباك الراكب فقام بتكليف كل من أحمد محمد فوزي و ياسر إبراهيم مديري الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا وأسفر ذلك عن ضبط واقي ذكري في مكان حساس بجسد الراكب به لفافة بيضاء بداخلها قطعة من مخدر الحشيش.

وتم تكليف لجنة بجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها واحد كيس بداخله شيكولاتة مختلفة الألوان والأحجام مخلوطة بمادة THC المخدرة بوزن 598 جرام، و واحد كيس شفاف بداخله جوهر الحشيش المخدر بوزن 29 جرام، و واحد كيس شفاف بداخله مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن 48 جرام، و واحد كيس شفاف بداخله مكعبات من مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن 13 جرام، و اثنين كيس شفاف بداخلهما مادة MD الصلبه المخدرة، و طابع به مادة LSD المخدرة، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وثلاثة اكياس فارغين مرقوم عليهم THC.

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 60 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركى.