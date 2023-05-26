جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو اشتبه أيمن علي الديب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حميدة مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام النوبي شحتو مدير الحركة بتكليف حاتم الضيف وكريم غريب مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 550 شريط من عقاقير كونترمال ولاريكا و بريجابالين المدرجة بجداول المخدرات، وقام بالجرد والتحريز حاتم الضيف و محمد سمير محمد مأمور الجمرك بحضور علي فهمي من إدارة الامن الجمركي.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 39 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.