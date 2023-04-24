جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي أطقم الطائرات، بواسطة حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك تقدم أحد أفراد الطاقم القادم من الشارقة لإنهاء الإجراءات وبتفتيش حقيبته تلاحظ لمأمور الجمرك وجود عدد من الهواتف المحمولة بين طيات الملابس بالحقيبة.

قامت أميرة طلبة مدير الحركة بتكليف لجنة من مصطفي صادق وحسام الشافعي ومحمود عباس مأموري الجمرك لاستكمال التفتيش فتم ضبط كمية أخرى من التليفونات مخبأة داخل البطانة الداخلية للحقيبة وداخل فتحة الجرار الخلفي لنفس الحقيبة، قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف كل من حسام الشافعي وعماد صلاح مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط كمية ثالثة من التليفونات المحمولة داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه الموظف بإجمالى 51 هاتف محمول ماركة آيفون ، وقام بالجرد والتحريز لجنة من مصطفي حسن وكريم يوسف وأحمد عبد الواحد وأحمد صبري تحت إشراف جمال السيد مدير الحركة .

وقرر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 100 لسنة 2023 ضد الموظف بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك.