جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة الأسنان

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه نميري عبد الرحمن مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد خالد سلطان مأمور الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب، قام النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد القوي عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان، وقام هاشم مصطفي مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من حسن أبو زهرة رئيس القسم و حسام سليمان وهاني أحمد مأمورى الجمرك تحت اشراف احمد عاطف مدير الحركة لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 238 عبوة من مستلزمات طب وجراحة الأسنان.

قرر الأستاذ زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد الحكش مدير الإدارة الثانية بالانابة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى اثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات علي رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي اشتبه امير محمود أحمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عزمي محمد مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام احمد محمد فوزي مدير الحركة بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من الهواتف المحمولة والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها، تم تكليف لجنة من سامي نبيل وشيرين كمال الدين و أحمد عنتر مأمورى الجمرك لاستكمال التفتيش وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 100 هاتف محمول و180 عبوة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب مبني رقم ٢ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 26 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.