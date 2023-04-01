جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو اشتبه محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من عبوات مستحضرات التجميل غالية الثمن خبأها الراكب داخل الملابس بالحقائب.

و قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتشكيل لجنة من الدكتور مؤمن حسن و أحمد الجمل ومحمد نبيل و وليد حجاج مأمورى الجمرك تحت اشراف بدوي علي بدوي مدير الحركة لاستكمال الإجراءات من عد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغت 1209 عبوة في حضور طارق فرج و اسلام ربيع من إدارة الامن الجمركي.

قرر أحمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 80 لسنة 2023 وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.